‘Acronimi mortali’: noir tra le strade forlivesi

Si intitola ‘Acronimi mortali’ ed è un romanzo giallo ambientato nelle strade di Forlì. A firmarlo è lo scrittore (ed ex poliziotto) Carmelo Pecora, ma sulla copertina il suo nome, questa volta, non è solo: insieme a lui c’è quello della moglie Alessandra Zuffi che lo ha accompagnato nell’avventura. "Ma lei – sottolinea Pecora – in realtà è sempre stata al mio fianco in fase di realizzazione di tutti gli scritti. Anzi, scherzando le dico sempre che è lei la vera ‘mente criminale’ di casa".

Tutto è cominciato da una passione per Pecora con gli acronimi: "L’ho scoperta leggendo ‘Povero Pinocchio’ che scrisse Eco con i suoi allievi e da allora cominciai a divertirmi creandone io stesso. Spesso, ad esempio, mi diverto a descrivere le persone utilizzando solo le parole che compongono il loro nome". Un esercizio letterario che, fino ad ora, Pecora non era riuscito a inserire in nessun romanzo: "Poi mia moglie ha avuto l’idea: scriviamo un giallo che abbia proprio gli acronimi come protagonisti".

Dall’azione ai fatti: "Abbiamo inventato un giallo classico. Una pagina dopo l’altra vedremo consumarsi più di un omicidio e queste morti misteriose spingeranno i poliziotti alla ricerca del colpevole, tra sospettati, indagini e false piste. In tutto ciò, ecco che compaiono delle strane lettere anonime composte seguendo degli acronimi che dovranno essere decrittati".

Il filo conduttore è il tema della vendetta: "Abbiamo sviluppato una riflessione a partire dalle tante brutture che vediamo ogni giorno: ci siamo chiesti fino a dove possa spingersi il perdono e cosa muova, invece, verso l’esigenza di vendicarsi". Una trama che prende vita in un centro storico di Forlì dall’inedita atmosfera noir, popolato anche da qualche personaggio reale che in molti avranno modo di riconoscere.

"Quando si parla di noir italiano si pensa sempre a Milano, Bologna, Torino… Abbiamo pensato: perché non Forlì? Del resto la città non è certo sonnolenta come siamo abituati a rappresentarla, ma nasconde molte facce e non è mai quello che appare a un primo sguardo".

Il romanzo sarà presentato in anteprima proprio questa mattina alle ore 12 a Bologna al Giallo Festival con interventi degli scrittori Andrea Cotti (a cui è ispirato uno dei personaggi di ‘Acronimi mortali’) e Giancarlo Nerozzi. Il libro è già in vendita negli store online.