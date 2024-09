’Ad 1387’: la battaglia rievocata

Un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo: nel prossimo fine settimana Terra del Sole metterà le lancette indietro di sette secoli per calarsi in un passato popolato da dame e messeri, armigeri, artigiani, giullari. Centinaia di rievocatori (o ‘re-enactors’ per mutuare la terminologia in voga nel settore) provenienti da tutta Europa daranno vita a ‘Ad 1387 – battaglia a Terra del Sole’, una delle manifestazioni rievocative più quotate e partecipate a livello continentale.

Un nome che prende spunto dalla rivisitazione del conflitto che sul finire del XIV secolo ebbe luogo nei pressi di Castrocaro e vide contrapposte le truppe comandate da Cecco Ordelaffi da Forlì e le Compagnie di ventura dei Landi, dei Dal Verme e Guido d’Ascanio. In campo oltre 100 armati dotati di spade, archi e balestre.

La battaglia, che verrà proposta nei pomeriggi di sabato e domenica alle 17.30 sotto le mura medicee, rappresenta il momento più atteso e affascinante della duegiorni. Ma saranno tantissimi gli appuntamenti che animeranno la cittadella nel fine settimana. Sabato dalle 10 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 19 nel grande giardino del Bastione San Martino (via Baccarini 6), splendidamente curato dai volontari del Borgo Romano, sarà possibile visitare gli accampamenti civili e militari dove sarà rievocata in maniera fedele la vita nei campi tra il 1380 e il 1410: tra le tende che ospiteranno le centinaia di rievocatori, ci saranno anche banchi espositivi con armi e armature, costumi e arredi, articoli di sartoria storica e medievale, prodotti in cuoio e in cotta di maglia, ceramiche, saponi artigianali. Tutti riprodotti con straordinario rigore storico e filologico. Un mondo incredibile in cui avvicinare la Dama delle civette, Monaldo Istrio lo giullaro e Kalù il giullare, gli Armiers Medieval Folk e altri personaggi realmente esistiti ma che oggi popolano soprattutto le fiabe.

Sono inoltre in programma varie esibizioni: si ricordano sabato alle 11 il rito della ‘bollatura delle vesti’ e alle 22 lo spettacolo del giullare; domenica alle 10 i giochi danteschi con sfide tra dame, fanti e cavalieri e dalle 10 alle 12 il torneo di cucina medievale. In occasione di ‘Anno Domini 1387’ sarà aperto uno stand gastronomico con piatti realizzati secondo ricette medievali e proposte della tradizione romagnola.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, l’ingresso è a offerta libera. Per garantire un alto livello ricostruttivo, non sarà possibile per il pubblico accedere agli accampamenti in abiti storici o a tema, fantasy o Cosplay. L’evento è organizzato da Compagnia d’arme delle 13 Porte, Direzione Artistica Storici Eventi, Pro loco di Terra del Sole, in collaborazione con il Borgo Romano. Per info, www.ad1387.com.

Francesca Miccoli