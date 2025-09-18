A.D. 1387, la storica rievocazione torna nel cuore di Eliopoli

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario degli eventi di Castrocaro Terme e Terra del Sole, una delle manifestazioni rievocative più partecipate e fedeli alla storia di tutto il panorama continentale: sabato e domenica la cittadella medicea ospiterà A.D. 1387, Battaglia a Terra del Sole, raduno di gruppi storici del 1300. Per 48 ore a Eliopoli le lancette del tempo saranno riportate indietro di svariati secoli: i bastioni e i borghi torneranno alla vita medievale in un contesto militare tra il 1360 e il 1410. Sabato dalle 9 alle 23 e domenica dalle 9 alle 20 il Bastione San Martino ospiterà gli accampamenti con oltre 70 tende, dove sarà possibile vivere gli usi, i costumi, le consuetudini militari d’un tempo grazie alla partecipazione di rievocatori da tutta Europa, chiamati a rispettare in maniera rigorosa gli attendamenti, gli arredi e gli armamenti in uso nella seconda metà del XIV secolo e all’alba del XV. Sarà allestito un campo di tiro con l’arco aperto a tutti.

Momenti clou saranno le rievocazioni della battaglia avvenuta nei pressi di Castrocaro nel 1387 – da qui il nome della manifestazione –, in programma alle 17.30 di entrambe le giornate, sotto le mura medicee (versante castrocarese, nei pressi della Porta fiorentina): un combattimento che vide affrontarsi le truppe comandate da Francesco Ordelaffi, alleato con i Bolognesi, e le Compagnie di ventura guidate dai Landi, dai Dal Verme e da Guido D’Asciano. Inoltre giullari e musici intratterranno il pubblico: da non perdere l’incontro con la Dama delle civette, gli acrobatismi di Fabius il Giullare, l’esibizione dell’Armiers Medieval Folk. Saranno presenti espositori selezionati da tutta Europa che proporranno un mercato storico con armature, armi e abiti per Re-enactors. Non mancherà l’occasione per rifocillarsi alla locanda, sempre aperta, che proporrà piatti dell’epoca oltre a piadina, bruschette e tanto altro. L’ingresso è gratuito al pari del parcheggio. Per garantire un alto livello ricostruttivo, il pubblico non potrà accedere al bastione in abiti ‘storici’, a tema Fantasy o Cosplay. Per info e iscrizioni gruppi storici e mercanti 320.6982349 (Massimiliano), info@storicieventi.it; per info turistiche e prenotazioni stand gastronomico: 334.7939521, borgoromano@libero.it.

Francesca Miccoli