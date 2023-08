Ad agosto il paese fa il pieno di presenze In 500 per gli artisti

Bocconi è un piccolo paese del Comune di Portico e San Benedetto, ma quest’anno per la festa del patrono San Lorenzo ha organizzato manifestazioni che hanno attirato molta gente. La mattina del 9 agosto si è svolto un pellegrinaggio a piedi alla Bastia, l’antico paese ai piedi del castello medievale, con la partecipazione di molte persone che hanno assistito alla messa e poi alla processione fino al Castellaccio ovvero ai ruderi su cui sorgeva il castello dei conti Guidi, illuminato di notte da una gigantesca croce, visibile da tutti quelli che transitano sulla SS67 del Muraglione. Il 10, festa di San Lorenzo, oltre 150 persone hanno partecipato alla messa presieduta dal vescovo Livio Corazza, all’inaugurazione dell’organo donato da Tullio Monti e al pranzo sociale. Ma la manifestazione che ha attirato nel paese più piccolo della valle del Montone, oltre 500 persone, è stata quella della sera dell’11, quando gli ‘Artisti di strada’, chiamati dalla Pro loco, hanno animato il borgo con mangiafuoco, musicisti (molto brava e scenografica l’arpista) e i ‘Taburini di Siviglia’. Raccontano alcuni spettatori: "Non avremmo mai creduto che in un paese così piccolo si potessero vedere spettacoli cosi affascinanti e belli, sia per gradi sia per bambini". Concludono soddisfatti gli organizzatori: "Neppure noi credevamo di attirare tanta gente con una festa patronale e degli artisti di strada, segno che la gente, dopo la pandemia e l’alluvione, ha un profondo bisogno di ritrovarsi insieme".

Quinto Cappelli