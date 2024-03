Addetti a taglio, montaggio e assemblaggio di vetri

Vetreria di Forlimpopoli cerca un/ a operaio/a addetto/a al taglio, montaggio e assemblaggio di vetri e/o vetrate. E’ preferibile aver acquisito il patentino per l’uso del carrello elevatore e aver anche frequentato corsi di sicurezza di base. E’ richiesto il possesso della patente di guida di tipo B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione ed orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 7 marzo, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.