Addetto alla lavorazione del pesce e sfilettatura

La ditta Tosi e Raggini sas di Raggini Mauro e Fausto di Cesenatico (FC) in Via Canale Bonificazione 47 di Lavorazione e confezionamento pesce ricerca un addetto alla lavorazione pesce per lavaggio ambienti di lavoro, bollitori, cassette di plastica, contenitori, usando anche la idropulitrice, pulizia del pesce e produzione, sfilettatura, confezionamento conserve di pesce in vassoi, fusti, preferibile l’abilitazione al corso di sicurezza 16 ore, attestato sanitario haccp. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

Si offre contratto a tempo determinato.

Orario part time da definire in sede di colloquio da lunedi a venerdi. Per candidarsi, dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.