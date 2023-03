Addetto alla manutenzione di carrelli elevatori

La ditta Vernocchi Gianni di Savignano sul Rubicone (FC), operante nella commercializzazione e riparazione di ogni genere di macchina per il sollevamento e movimentazione merci, cerca una figura con esperienza per svolgere la manutenzione e riparazione di carrelli elevatori, preferibile se in possesso di patente B. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. L’azienda offre un contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì. È possibile candidarsi fino al 6 aprile 2023. Dopo essersi registrati con Spid o Cie (carta d’identità elettronica) al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-

romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, occorre cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e

seguire le istruzioni riportate.