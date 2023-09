Addetto alle pulizie con esperienza

Cooperativa Sociale cerca, per la sede di Sarsina, un addetto (o addetta) alle pulizie di locali con esperienza. È richiesta patente B e possesso di auto propria se non domiciliatoa in zona. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre un contratto a tempo indeterminato

con orario part time: 30 ore settimanali. Offerta valida fino al 29 settembre.