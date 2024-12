Addetto alle pulizie sia civili che industriali

Cooperativa sociale di Forlì cerca un/a addetto/a alle pulizie che si occupi di effettuare pulizie civili e industriali utilizzando prodotti e attrezzature per pulizie manuali e industriali. E’ richiesto il possesso di patente di guida di tipo B ed è preferibile essere in possesso di mezzo proprio e aver maturato esperienza nello svolgimento delle mansioni. Richieste inoltre dinamicità, capacità di lavorare in gruppo, ma anche di acquisire autonomia nelle mansioni. Il ruolo richiede inoltre flessibilità oraria per soddisfare le richieste dei clienti. Si offre contratto a tempo determinato, con orario part time di 30 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato su turni nella fascia oraria 04-20. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro l’11 dicembre, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.