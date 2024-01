Addetto alle vendite nel settore sportivo

Champion Europe srl, rientrante nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori, cerca per la sede di Cesenatico (FC), un addetto o addetta alle vendite preferibilmente con esperienza, per assistenza al cliente, gestione operazioni di cassa, gestione merce in entrata e in uscita dal magazzino, allestimento vetrine, conoscenza della lingua inglese livello B1, patente B, preferibile se in possesso di auto, Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

L’offerta è valida fino al 4 gennaio.

Si offre un contratto a tempo determinato

con orario part time di 24 ore settimanali da definire in sede di colloquio (si lavora anche il sabato e la domenica, orario spezzato) riposo di 2 giorni a settimana.

L'offerta è valida fino al 4 gennaio.