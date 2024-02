Addetto di magazzino per riordino e consegne

Azienda sita in Forlì cerca un/a addetto/a al magazzino che si occupi di sistemazione dello stesso, preparazione balle di scarto tramite utilizzo della pressa, taglio e sagomatura di blocchi di poliuretano tramite l’utilizzo di taglierina verticale, consegna, con autocarro, del prodotto finito al cliente. E’ richiesto il possesso di licenza media inferiore, ottima conoscenza della lingua italiana e preferibilmente possesso di patente di tipo B. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30. Per candidarsi occorre essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te entro il 29 febbraio, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.