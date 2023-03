Addetto macchine esperto nel settore del vetro

Azienda di Cesena cerca operaioa, preferibilmente proveniente dal settore del vetro, da impiegare nel reparto macchine a controllo numerico, con conoscenza base di Cad. É previsto

affiancamento interno e possibilità di crescita all’interno dell’azienda. Richiesta disponibilità del candidato a turnazione diurna, capacità di relazione e di apprendimento. Gradita formazione tecnicaprofessionale. Il presente

annuncio è rivolto a candidati ambosessi.

L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato con orario part time di 35 ore settimanali su turni diurni. Le adesioni possono essere presentate fino al 2 aprile 2023.

Per candidarsi: dopo essersi registrati con Spid o Cie (carta di identità elettronica) al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, è necessario cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate sul sito.