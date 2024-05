Addetto per produzione e consegne a La Scintilla

La Scintilla di Marchi M. e C. sas di Longiano (FC), tel 0547666072, operante nel settore alimentare produttore di prodotti personalizzati per pasticceria e gelateria, ricerca 1 figura addetta alla produzione di semilavorati in polvere e pasta, utilizzo di carrello elevatore, miscelatori, cucitrici, saldatrici manuali, uso del furgone per consegne in provincia di FC, RA, RN e BO e magazzino, preferibile se con diploma a indirizzo tecnico meccanico, in possesso di patente B, preferibile se in possesso di auto. Annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Contratto: tempo determinato.

Orario: orario da definire in sede di colloquio

