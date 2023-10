Addio a Balzani, ex consigliere e dipendente ’anima’ di Sportilia

È morto a 62 anni nella sua abitazione Gilberto ‘Gibo’ Balzani di Spinello.

Personaggio molto conosciuto ed attivo nella sua comunità, aveva lavorato a lungo con passione come dipendente al centro di Sportilia, l’Accademia dello Sport, che ospitò nel 1990 la nazionale azzurra di calcio guidata da Arrigo Sacchi.

Balzani credeva fortemente nelle potenzialità di Sportilia e a più livelli si era speso per il suo decollo definitivo.

Consigliere comunale dal 1995 al 1999 per la lista di centro sinistra nella legislatura a guida Luciano Neri, portava avanti con determinazione i problemi di Spinello. Lo ricorda così il sindaco Daniele Valbonesi: "Gilberto era molto attaccato alle sue radici e posso testimoniare che ho sempre trovato in lui un interlocutore impegnato, serio ed appassionato".

E ancora per il presidente della Consulta di razione Lorenzo Vignali: "Gilberto oltre ad essere un amico dava sempre una mano per organizzare iniziative di promozione del territorio di Spinello anche come consigliere della Consulta. Da poco era stato nominato anche presidente della Pro loco".

Lo piangono la mamma Alessandra, i figli Agnese e Luciano, le sorelle Manuela e Gilberta, il fratello Edoardo, Luana e i tanti amici e conoscenti.

I funerali avranno luogo oggi con partenza alle 13,30 dalla camera ardente dell’Ospedale Nefetti alla volta di Spinello dove sarà celebrata la funzione religiosa.

