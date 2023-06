Addio a Berlusconi "Commozione in Duomo"

"Nell’applauso sentito, caloroso e commosso delle duemila persone che stipavano il duomo di Milano e delle tante decine di migliaia che gremivano piazza Duomo ho provato sentimenti sinceri per un uomo che ha fatto tanto per il nostro Paese". E’ commossa la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari, all’uscita del duomo di Milano, dove ieri ha partecipato ai funerali di Silvio Berlusconi, insieme a una cinquantina di rappresentanti del partito da tutte le province dell’Emilia Romagna. Aggiunge la deputata: "E’ stato un funerale di Stato, ma soprattutto un funerale caratterizzato da tanta partecipazione, dalle massime autorità dello Stato alla gente comune, con un’omelia originale dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che ha parlato dell’uomo Berlusconi. Un uomo con alti e bassi, con tanti amici e nemici, che amava e desiderava essere amato e contento della vita, un po’ come tutti noi".

Come coordinatrice regionale di Forza Italia, la Tassinari avrebbe voluto organizzare uno o più pullman, ma per motivi di sicurezza e per volere della famiglia non è stata allestita la camera ardente pubblica, mentre i posti in duomo erano riservati. Racconta ancora la deputata azzurra forlivese: "In duomo ero seduta in mezzo a Mariastella Gelmini e Renata Polverini. Sono rimasta colpita dalla compostezza dei figli di Silvio e di Marta Fascina, mia compagna di fila negli scanni della Camera". La deputata racconta anche il grande clima di spiritualità : "Nella solennità delle liturgia di rito ambrosiano, abbiamo vissuto dentro e fuori del duomo una giornata che l’Italia ricorderà". E ha sottolineato "l’umanissimo profilo di Berlusconi, che l’arcivescovo Delpini ha così ben tratteggiato e riassunto con mirabili pennellate nella sua omelia, con molta enfasi e tono appassionato. Ho notato che molta gente ha apprezzato quelle parole nei confronti di chi stavamo salutando. Infatti, questa umanità di Berlusconi è una caratteristica di molti italiani ed emiliano romagnoli, che il nostro presidente ha saputo incarnare e rappresentare, perché così viveva". La deputata conclude con un ricordo personale: "Come mi disse nell’ultima sua telefonata un mese e mezzo fa, in occasione della nomina a coordinatrice regionale del partito (carica riconfermata dal recente ufficio di presidenza), ora spetta a noi continuare la sua impresa, la sua eredità, con l’impegno politico a tutti i livelli, dal consiglio comunale al Parlamento, dal governo a tutti i settori della società, di cui Berlusconi è stato un protagonista nella sua lunga vita".

Quinto Cappelli