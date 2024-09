Addio a Claudio Casadio. La cultura nell’anima, il volontariato nel cuore

Si è spento ieri a 70 anni, Claudio Casadio (foto). Per anni Casadio è stato il direttore della pinacoteca comunale di Faenza. Dopo il pensionamento era venuto ad abitare a Forlì, dove da tempo era volontario del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, per poi diventarne segretario finché non si è dimesso per la malattia. Il suo impegno era di lunghissimo corso, anche prima di risiedere a Forlì. Aveva contribuito ai progetti che collegavano Forlì al Myanmar (lo Stato asiatico che un tempo si chiamava Birmania): in particolare, un centro per malati di Hiv. Casadio era stato più volte in Asia portando cibo e medicinali, almeno finché è stato possibile, prima del colpo di stato nel 2021. Nello stesso anno, era stato tra gli ispiratori di una mostra fotografica realizzata sotto i portici di piazza Saffi, lato municipio, proprio per sensibilizzare sulle condizioni del popolo birmano. In questa sorta di missione lo affiancava Andrea Saletti, nipote di Annalena Tonelli, la notissima missionaria fondatrice nel Comitato.

Faentino di nascita, era giornalista e aveva collaborato in maniera continuativa con la ‘La Repubblica’ e ‘Il Resto del Carlino’, prima di entrare, nel 1988, nella pubblica amministrazione, come dipendente della Provincia di Ravenna, dove era rimasto fino al 2001, con una parentesi lavorativa, dal 1995 all’anno successivo, presso il Comune di Faenza.

Tornato nel 2002 nella città manfreda, è stato dipendente del Comune e poi dell’Unione della Romagna Faentina fino al 31 maggio 2020, giorno del suo pensionamento. Dal 2002 fino al 2005 era stato assegnato al Museo internazionale delle Ceramiche dove ha svolto i ruoli di segretario amministrativo e di direttore temporaneo. Nel 2006 fu nominato responsabile del servizio museale del settore Cultura con l’incarico di direttore della pinacoteca comunale, e responsabile della scuola di disegno ’Tommaso Minardi’.

Ieri lo ha ricordato con accorata partecipazione il sindaco di Faenza, Massimo Isola: "Ero legato a Claudio da un profondo e sincero rapporto di stima e collaborazione. La notizia improvvisa della sua scomparsa ci lascia attoniti e addolorati: sono convinto che avrebbe potuto dare ancora tanto alla nostra cultura".