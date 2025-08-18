Addio a ‘Claudione’. Castrocaro commossa per il suo eterno ragazzo

Ci sono persone che al momento di andarsene portano con sé un pezzo di storia dei luoghi in cui hanno vissuto. Oggi Castrocaro piange Claudio Ragazzini, in paese semplicemente ‘Claudione’ (nella foto), l’amico di tutti, scomparso all’età di 68 anni ma eterno ragazzo per via del cuore di bambino incastonato nel corpo di adulto.

Affetto da una forma di disabilità, Claudio conosceva tutti i concittadini, ricordando i nomi delle persone con una lucidità invidiabile: per ognuno aveva una parola cortese. Trascorreva le giornate in ‘corriera’ – non erano ancora i tempi dell’autobus numero 91 che collega Castrocaro a Forlì –, salendo e scendendo da un mezzo all’altro senza meta. Ogni volta una fermata differente, spesso una tappa al cimitero per un saluto al papà scomparso presto.

Durante il viaggio, lo scambio cordiale di battute con i compagni di strada. E alla sera, immancabile il rientro a casa, dove fino a qualche anno fa risiedeva con la mamma Silvana. Dopo la morte della madre, si era trasferito alla casa di riposo, dove è rimasto fino alla fine.

Alla notizia della morte, tantissime testimonianze di affetto sono state affidate alle pagine social di Castrocaro. In molti ricordano le espressioni che rendevano Claudio unico nel suo sempre amorevole approccio agli altri: quel "sei bella come una rosa" con cui in maniera galante accoglieva le signore, e l’indimenticabile "birbone" rivolto ai tanti che incontrava nel suo peregrinare costante. In ogni testimonianza emerge una precoce malinconia, ma sempre accompagnata da un sorriso ricco di gratitudine. Quel sorriso che Claudione regalava con puntuale generosità. "Questa volta il birbone sei stato tu" scrive una castrocarese su Facebook.

Domani Castrocaro saluterà una persona amabile e gentile: semplicemente Claudio, senza cognome, come si usa per gli amici. Alle 15.30 la salma sarà trasferita dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni alla chiesa dei santi Nicolò e Francesco, dove alle 16 è in programma il funerale. Al termine della cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero locale. Mancherà a tutti Claudio, ragazzo per sempre.

Francesca Miccoli