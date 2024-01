Addio a Daniele Rubboli, amico del premio Cappelli

"Daniele Rubboli, giornalista, musicologo e presentatore di spettacoli di Modena, morto a 79 anni nella sua città, era un grande amico di Rocca San Casciano, dell’Associazione Carlo Alberto Cappelli e della Romagna". A ringraziarlo "per tutto quello che ha fatto per noi" è il presidente dell’Associazione prosa e lirica Carlo Alberto Cappelli, Dodo Frattagli, che aggiunge: "Nonostante la malattia, fino agli ultimi giorni ha voluto seguire personalmente le bozze della sua ultima pubblicazione dedicata a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte, che uscirà tra una settimana". I suoi funerali si svolgeranno lunedì 22 gennaio a Modena, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia. A Rocca San Casciano Rubboli era di casa, presentatore di quasi tutte le 30 edizioni del Premio Carlo Alberto Cappelli, animate dal presidente e vicepresidente dell’omonima associazione culturale, Dodo Frattagli e Mario Biserni, affiancati da vari soci, fra cui i coniugi Marcella Bandinelli e Tiziano Sansovini. Aggiunge Dodo Frattagli: "La nostra Associazione perde un amico e un prezioso sostenitore e collaboratore. Appassionato ed esperto di lirica e di teatro, membro di numerose commissioni di concorsi vocali, nazionali e internazionali, ha messo le sue competenze e conoscenze a disposizione dell’associazione per organizzare e animare il premio Cappelli e altre iniziative nel nostro territorio. Da lui abbiamo appreso tante cose del magico mondo del teatro e dell’organizzazione. Daniele è stato un vero amico di Rocca". Vivendo di giornalismo e di teatro per 51 anni in giro per l’Italia, Rubboli ha trovato il tempo di scrivere e pubblicare 62 libri, fra cui biografie di personaggi della musica e della lirica, di cucina e vino e perfino ‘L’Italia delle Maschere’ e un’autobiografia dal titolo ‘Cento vite in una’.