Addio a Daniele Vignatelli. Morto sui suoi monti il figlio del fondatore di Luxury Living

Sentiero numero 267. Per lui – che "conosceva il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi come le sue tasche", dice la sorella Raffaella – era un itinerario già mandato a memoria: un pezzetto del cammino di Assisi, tra Corniolo (nel territorio comunale di Santa Sofia) e Valpisella. Daniele Vignatelli, 60enne forlivese residente a Cesena, si è spento sabato pomeriggio all’improvviso, durante una camminata sui monti che amava. "Non aveva patologie pregresse", assicura la famiglia. A trovarlo sono stati alcuni escursionisti austriaci, quando non c’era già più nulla da fare.

Vignatelli a Forlì è un cognome notissimo: Daniele era figlio di Alberto, il fondatore del colosso del design Luxury Living. La sua vita aveva seguito sentieri non prevedibili, come quando si cammina in montagna: nell’azienda di famiglia aveva lavorato giovanissimo, per qualche anno. Ci era tornato per una decina d’anni, lo scorso decennio, come dirigente: si occupava del controllo gestione e del commerciale. "In particolare l’Oriente", precisa la sorella Raffaella. Quella era un’altra delle sue passioni: il rapporto con un mondo lontano che sentiva suo. A tal punto che ne aveva fatto un (nuovo) lavoro. Sì, perché dopo essere diventato anche membro del consiglio d’amministrazione di Luxury Living – dopo la morte del padre –, nel 2020 aveva cambiato totalmente traiettoria.

Quell’anno chiuse insieme alla sorella l’esperienza con l’azienda di famiglia. E fondò la Ettore Mildwin Art (una ‘B corporation’, un tipo di società che si impegnava a rispettare certi standard etici), con un negozio in contrada Chiaramonti, vicino al teatro Bonci, in centro a Cesena. Il punto vendita non c’è più ma l’attività era rimasta: Daniele scopriva talenti artistici, ne produceva i cataloghi cartacei e multimediali, e in alcuni casi ne commercializzava le opere all’estero. Un lavoro completamente diverso, ma che non sorprendeva chi l’aveva conosciuto.

Daniele era a sua volta artista. Anche poeta, scrittore. Da giovane era stato chitarrista di una piccola band. Aveva giocato a basket, come tanti a Forlì. E poi amava l’ambiente, la natura. Era stato collaboratore del Wwf, anche per progetti internazionali. Alla fine degli anni ‘80 aveva fondato e portato avanti per circa vent’anni la cooperativa sociale Anima Mundi che operava nel campo dell’educazione ambientale: un’attività che l’aveva portato a contatto con luoghi che amava, Santa Sofia, Campigna e in particolare la Valle di Strabatenza: lì organizzava soggiorni educativi per giovani presso quello che oggi si chiama rifugio ‘Trappisa di sotto’, allora dell’Aics di Forlì.

C’era forse – pur nella grande diversità delle loro storie – una scintilla del padre Alberto. Che era partito producendo poliuretano, materiale sintetico per le imbottiture. Poi, passando anche attraverso l’incendio dello stabilimento nel 1976, aveva trasformato tutta la propria attività. Oggi, anche dopo la scomparsa del fondatore, Luxury Living realizza arredamento di design con le grandi griffe del lusso mondiale: della moda – come Trussardi, Dolce e Gabbana, Versace – e perfino dei motori (Bentley e Bugatti). Anche Daniele non si era mai fermato, aveva trovato nuove sfide e passioni, esplorando ciò che più gli piaceva. Un carattere che gli amici definiscono profondo, sensibile, capace di riflessioni e ironia.

Oltre alla sorella Raffaella e alla madre Deanna, lascia due figli: Biagio di 17 anni e Francesco Lupo di 15. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali ma la famiglia vuole che vengano celebrati nella chiesa di Bagnolo, frazione lungo la Cervese a Forlì, di cui Alberto Vignatelli aveva sostenuto il restauro.

Marco Bilancioni