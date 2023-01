Addio a Dina, aveva 101 anni

Venerdì scorso è morta in casa sua a Santa Lucia in Bussano di Predappio Dina Flamigni, che aveva tagliato il traguardo dei 101 anni il 6 gennaio. I funerali si svolgeranno domani, con partenza alle 14 dalla camera mortuaria dell’ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì alle 14; messa alle 14.30 nella chiesa di Santa Lucia. Al termine, sepoltura nel cimitero locale della frazione. Dina godeva ancora di buona salute, era lucida e abitava in casa sua insieme a un figlio. Al sindaco di Predappio, Roberto Canali, che era andato a casa a portarle gli auguri di tutta al cittadinanza e un mazzo di fiori lo scorso 6 gennaio, aveva detto scherzando: "Grazie sindaco, mi raccomando: arrivederci al 6 gennaio 2024". Due le caratteristiche che ricordano i predappiesi e gli abitanti di Santa Lucia in particolare: Dina era sempre sorridente con tutti ed è stata fra i protagonisti di un film inglese, girato a Predappio una decina d’anni fa. Dina Flamigni è entrata nel film girato da studiosi inglesi sulla storia di Predappio, perché da giovane lavorò nella fabbrica di aerei Caproni, nell’ufficio corrispondenza con gli aeroporti. Tanto che ricordava spesso: "Allora io scrivevo a tutti gli aeroporti d’Italia". Nel dopoguerra lavorò anche come sarta e nel podere Casa di Sotto, di proprietà della famiglia.

Quinto Cappelli