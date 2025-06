Addio a don Remigio. Fu parroco a S. Benedetto in Alpe e a Santa Marina

Cordoglio nella diocesi di Forlì-Bertinoro per la morte di don Remigio Zampieri (foto), deceduto martedì nella Casa del Clero, in seminario, dove era ospite da alcuni anni. I funerali saranno presieduti dal vescovo, mons. Livio Corazza, domani alle 9 nella cappella del seminario di via Lunga, poi la salma del sacerdote sarà tumulata nel cimitero di San Martino in Strada.

Don Remigio, che avrebbe compiuto 95 anni il 7 luglio, era per età il decano dei sacerdoti forlivesi. Originario di Vigonovo di Venezia, dopo le scuole elementari e medie frequentò il Liceo nel seminario di Ferrara. A 18 anni maturò la scelta vocazionale e fu ordinato sacerdote l’1 luglio 1962. Fu poi in Puglia, di nuovo in Emilia e quindi in Svizzera e infine in Germania, qui come cappellano della missione cattolica per gli immigrati prima a Stoccarda e poi nel 1969 ad Amburgo. Nel 1970 iniziò a lavorare anche come infermiere nell’ospedale di Amburgo.

Nel 1990 tornò in Italia e venne a risiedere a Dovadola. Nel 1991 fu nominato parroco di S. Benedetto in Alpe, assumendo nel 1994 anche la cura pastorale della parrocchia di San Lorenzo in Bocconi. Dal 2002 fu parroco di Santa Marina di Predappio fino al suo ritiro in seminario.

a. r.