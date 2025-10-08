Addio a Ermes, l’anima dell’Ava: "Un esempio per la comunità"

È scomparso lunedì, all’età di 87 anni, Ermes Galetti, figura storica del volontariato forlivese. Era stato autista, segretario e presidente (nel 2016, dopo la morte di Vasco Schiumarini) dell’Associazione Volontari per l’Ammalato (Ava), la non-profit che per oltre vent’anni ha accompagnato le persone con disabilità in ospedale o in altri luoghi dove avevano esigenza di recarsi.

Una vita spesa al servizio degli altri, fino a quando l’associazione non ha dovuto chiudere i battenti, nel 2018. L’attività però è ancora oggi portata avanti dalla Confraternita di Misericordia Forlì-San Benedetto in Alpe, che ne ha raccolto l’eredità e continua a offrire accompagnamento a chi ne ha bisogno.

"Galetti è stata una persona che ho apprezzato molto per l’impegno che ha profuso per il volontariato forlivese – ricorda Gilberto Bagnoli, ex vicepresidente di Ava – gli siamo grati per il suo altruismo e per il contributo che ha dato alla comunità. Con il suo esempio, la presenza e il supporto volontario ha fatto la differenza nella vita di tante persone fragili".

Galetti era residente nel quartiere Ca’ Ossi ed era anche il padre di Gianluigi Galetti, l’allenatore della squadra di pallacanestro Virtus Imola, che gioca in serie B nazionale. I giocatori hanno voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso i canali social del team: "Ci uniamo al dolore del nostro coach e della sua famiglia per la scomparsa dell’amato padre, Ermes. A loro vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la Virtus Imola perché Gianluigi per noi è prima di tutto un ‘familiare’ e poi anche il coach della squadra. Siamo con te Gallo più che mai!".

Questa mattina dopo l’ultima benedizione alle 8.30, la salma partirà dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni per la tumulazione nel cimitero di Meldola.

Valentina Paiano