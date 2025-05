Addio a Fabrizio Borra, fisioterapista di campioni e vip. Jova e Tamberi sui social: "Coach, ti abbiamo voluto bene"

Si è spento ieri all’hospice di Forlimpopoli, a 64 anni, Fabrizio Borra, fisioterapista di campioni come Pantani e Tamberi, ma anche di artisti e vip come Jovanotti. Bresciano, residente Forlì da oltre trent’anni, è ricordato soprattutto per avere rimesso in piedi il Pirata dopo che fu investito da un’auto alla Milano-Torino del 1995. Tra gli sportivi che si sono affidati alle sue cure, Schumacher, Alonso, Dovizioso, Cipollini, Viviani, Bettini e il campionissimo Pogacar dopo la caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi 2023. Tamberi un anno fa gli aveva dedicato l’oro nel salto in alto agli Europei. Fiorello e Roberto Benigni tra gli artisti che ha curato. "Ho voluto bene al coach, abbiamo riso e pianto, mi ha aiutato a superare ostacoli", lo ricorda Jovanotti. "Volevo darti la forza per lottare ancora un po’, volevo aiutarti a crederci come hai sempre fatto tu con me", scrive in lacrime Gimbo Tamberi.