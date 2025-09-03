Addio a Francesca, difensore di tutti. Aveva fondato gli ‘Avvocati di strada’

Il suo ultimo viaggio Francesca Versari lo farà con la sciarpa della sua Inter vicino. L’avvocata a cui tutti hanno voluto bene è scomparsa lunedì a 48 anni dopo una lunga malattia. Oltre ad aiutare gli altri, orgogliosa di uscire dagli schemi e dalle convenzioni, la sua vita è stata caratterizzata da una grande passione verso la sua professione e da un forte amore verso la formazione nerazzurra: "Era abituale vederla arrivare in udienza con una cravatta o con una maglia nerazzurra indossando scarpette da calcio o da ginnastica – ricorda l’avvocato Maurizio Misirocchi –. Ma questo per lei era normale perché l’Inter era la sua passione e Francesca in tutto quello che faceva dava il 110%, ci metteva l’anima e totale disponibilità. Ci mancherà il suo calore, la sua simpatia, il suo essere originale, ma soprattutto il suo sorriso e la sua umanità".

Francesca mancherà a tutti, nelle aule di giustizia del tribunale a Forlì e a Cesena, in ambito forense ma non solo, perché era conosciutissima ed amatissima. Soprattutto da una collega e da un’amica come Patrizia Graziani: "Ci conoscevamo già, ma quello che cambiò il nostro rapporto e lo rese unico, accadde 15 anni fa quando ci trovammo entrambe alle prese con le sedute di chemioterapia per combattere un tumore che ci aveva colpito. Su sua richiesta ci facemmo mettere nella stessa stanza e lei, che era più giovane di me, era in grado di ironizzare anche in questi momenti. Cominciò quindi in quel periodo una tradizione che è andata avanti fino a tre giorni fa: ogni mattina mi inviava un messaggio particolare di buona giornata a cui io rispondevo sempre. Fino a tre giorni fa quando, non avendolo ricevuto, ho capito che la situazione stava avviandosi alla fine e ho pensato al peggio".

L’amica Patrizia sottolinea: "Francesca aveva una forza e una grinta incredibili, con il suo sorriso riusciva sempre a creare empatia con le persone: era un’avvocata penalista brava, generosa e disponibile con chiunque. Sono tantissimi i legali, anche di altri studi, che le hanno chiesto di sostituirli in udienza, perché chiunque sapeva che Francesca c’era sempre e avrebbe aiutato tutti. Ha continuato a farlo fino a luglio quando, pur stando male ma non facendolo pesare a nessuno, continuava a frequentare il tribunale".

L’avvocata Graziani ricorda un episodio particolare e toccante della sua vita: "Noi avvocati a fine anno organizziamo una cena dove assegniamo dei premi le cosiddette ‘toghe d’oro’. In una di queste cene, dopo una raccolta fondi fra i colleghi, ne regalammo una a lei che non se l’aspettava e si commosse. Era il minimo che potessimo fare per una collega e amica che sostituiva tutti senza mai chiedere nulla in cambio".

Francesca Versari era stata anche una delle fondatrici dell’associazione ‘Avvocati di strada’ formata da professionisti volontari che garantivano una difesa a tutti coloro che non se lo possono permettere. Per ricordarla il presidente dell’ordine degli avvocati di Forlì-Cesena, l’avvocato Luca Porfiri, ha detto: "Abbiamo sofferto una grave perdita perché era una bella persona e una brava collega. Francesca è stata un’avvocata nel senso più pieno del termine, una professionista con grande garbo, umanità, efficacia e disponibilità verso tutti. Una donna capace, competente e con grande passione. Tutti la dobbiamo ricordare perché tutti le dobbiamo qualcosa". I suoi colleghi dicevano: "Ci vorrebbe una Versari in ogni tribunale!", a testimoniare il suo ruolo prezioso, la sua totale e costante disponibilità ad aiutare tutti.

Francesca Versari lascia una sorella e la moglie Simona. Ora continuerà a recitare arringhe solo nel tribunale del cielo. Da questa mattina la salma sarà esposta alla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Domani alle 15 avrà luogo la benedizione e poi alle 15.30 la partenza verso Cesena dove Francesca verrà cremata.