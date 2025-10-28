Addio a Gabriella. Storico negozio di lana, si è spenta la titolare

Se n’è andata domenica, a causa di un malore improvviso, Gabriella Mancini, 76 anni, storica titolare del negozio Il Pinguino - Lana e filati di corso della Repubblica. Da oltre 40 anni il suo sorriso accoglieva i clienti tra gomitoli colorati e ferri da maglia, facendo della sua bottega un luogo caro a generazioni di forlivesi. Negli ultimi anni gestiva l’attività con il figlio Alberto, e solo poche settimane fa aveva festeggiato il trasferimento del negozio di poche vetrine più avanti rispetto alla sede storica.

All’inaugurazione era intervenuta anche l’assessora alle Politiche educative Paola Casara, cliente affezionata e amica di lunga data. "Conoscevo molto bene Gabriella — racconta l’amministratrice —, la notizia della sua scomparsa mi dà un enorme dispiacere. Ho tanti ricordi legati a lei: andavo spesso quando avevo i bambini piccoli per comprare la lana. Il suo negozio era un luogo accogliente, dove si potevano sempre fare due chiacchiere. Lei e suo marito, due persone splendide, non avevano mai fretta: ti consigliavano con calma, perché amavano davvero il loro lavoro. Il giorno dell’inaugurazione, erano felicissimi di aver trovato finalmente un locale più grande e spazioso rispetto al precedente. Gabriella era raggiante".

Il feretro partirà domani alle 10.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni per raggiungere la chiesa di Santa Maria del Fiore (via Ravegnana 92), dove verrà celebrato il funerale.

Valentina Paiano