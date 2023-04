Addio a ‘Gibo’ Grilanda pioniere del culturismo

E’ scomparso nella notte fra mercoledì e ieri il maestro di cultura fisica Gilberto Grilanda, un autentico pioniere del settore a Forlì. Grilanda, che aveva 78 anni, fu infatti tra coloro che portarono il body building in Romagna a cavallo fra gli anni 60 e 70. Gli è stata fatale purtroppo una serie di problemi fisici che nell’ultimo anno gli avevano fatto progressivamente perdere la forza fisica, un amaro destino per lui che di quest’ultima aveva fatto una ragione di vita.

Proprio pochi mesi fa i figli Marco e Monica, che ne hanno raccolto il testimone, avevano celebrato i 40 anni della palestra che il padre, dopo precedenti esperienze, aveva aperto in proprio nel 1982 in via Ugolino da Forlì: il New Club Sportman. Non solo maestro e tecnico, ma anche stimato giudice di gara, aveva intrattenuto rapporti professionali, sportivi e di amicizia con tutti i più importanti nomi del culturismo italiano, tanto che ieri alla sua famiglia sono giunte decine e decine di messaggi; fra questi quello di Filippo Massaroni, l’umbro ex Mister Universo amatoriale e vicecampione tra i professionisti. Inoltre aveva avuto modo, negli Stati Uniti, di conoscere anche i campioni internazionali, fra cui Lou Ferrigno (divenuto notissimo poi per la serie tv Hulk) e, soprattutto, Arnold Schwarzenegger.

Chi volesse dare un ultimo saluto a Grillanda – ‘il Maestro’ e ‘Gibo’ per gli amici –, può recarsi da oggi alla camera mortuaria del Morgagni-Pierantoni; poi la salma domattina attorno alle 10.30 partirà, dopo la benedizione, per il forno crematorio di Cesena. Eventuali donazioni a favore del gattile di Forlì. Oltre ai due figli, Gilberto Grilanda lascia la moglie Marina.

e. m.