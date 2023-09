Addio a Gino Erbacci. Il pittore aveva raccontato il lavoro di una volta

È deceduto ieri all’età di 98 anni, il noto pittore Gino Erbacci, nato a Galeata ma da tanti anni residente a Forlì. Fin da piccolo Erbacci aveva manifestato un grande amore per l’arte a cui si era dedicato sempre con passione ed impegno. Nel suo percorso artistico Erbacci aveva raccontato soprattutto aspetti della Romagna: il ricordo di lavori nei campi e di stili di vita che oggi non esistono più perché sostituite da mezzi meccanici e da moderne tecnologie. Quello era il mondo che l’artista aveva fatto rivivere con tanta poesia ed emozione nelle sue tele, diventando un vero ‘cantore’ della sua terra. Erbacci era stato allievo del pittore predappiese Benito Partisani (in arte Mastro Lupo) e, durante la sua vita aveva allestito molte mostre personali e partecipato a numerosi concorsi ottenendo parecchi premi. Non solo: durante la giovinezza aveva realizzato anche fumetti per varie case editrici.

Ciò che ha sempre colpito nelle sue opere non è stato solo il tema della fatica del lavoro dei campi, ma l’amore per il colore, per la luce e il meraviglioso affetto che emergeva anche da un breve segno. I dipinti di Erbacci non erano mai semplicemente figurativi, ma sempre ricchi di ricordi e di metafore che narravano anche l’anima e i sentimenti. Erano soprattutto la trebbiatura, i vignaioli, gli zappatori, i mietitori, le filatrici, le feste nell’aia i temi prediletti, ma anche i paesaggi, i tramonti o le albe. Opere che erano un vero album di ricordi di un passato che era rimasto vivo nel sangue, senza retorica o nostalgici rimpianti.

Erbacci è sempre stato un artista fedele a ciò che la vita gli aveva presentato e che aveva sentito fin nel profondo dell’animo. Nelle sue opere c’era tutta la sua sensibilità: c’era l’uomo abituato a vedere dentro le cose, per questo i suoi dipinti avevano una forte carica di emozioni. Molte sono state le mostre personali di Erbacci, sempre molto apprezzate perché erano il ritratto di un uomo generoso, onesto e sincero. Non cercava gli elogi, ma desiderava comunicare affetto e amore per la vita. Rosanna Ricci