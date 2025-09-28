Addio a Giulia Valgimigli. Il fidanzato: "L’amerò per sempre. Anche se qualcuno ce l’ha con me"

Il passo lento della gente che arriva, i fiori stretti tra le mani, il silenzio che avvolge la chiesa di San Giovanni Evangelista nel quartiere Ca’ Ossi: così ieri gli amici e i parenti hanno accompagnato Giulia Valgimigli, 25 anni, la giovane travolta da un treno a Pinarella, nel suo ultimo viaggio. Chi non ha trovato posto dentro è rimasto in piedi, spalla a spalla, anche fuori, dove il sagrato si è trasformato in un prolungamento naturale della navata.

"È una sciagura", ripetono, come un mantra, le persone attonite prima del funerale. Dentro l’aria è densa di silenzio. Non un silenzio vuoto, ma pieno di pensieri, di ricordi che affiorano negli sguardi bassi, nei fazzoletti accostati al volto, nelle mani intrecciate nervosamente. Sopra al feretro, mazzi di fiori viola e girasoli ("era il suo fiore preferito", osservano alcuni cari all’arrivo della bara), e una fotografia di Giulia sorridente. Non un’immagine di circostanza, ma quella che tanti ricordano davvero.

A dare l’ultimo saluto alla giovane sono stati i genitori, la sorella e il fratello maggiori, lo zio e il nonno a cui Giulia era molto legata. Durante la funzione, celebrata dal parroco don Mauro Dall’Agata, hanno preso la parola alcuni amici ed ex colleghi: "Giulia era un vulcano, scherzava sempre, dava delle pacche sulle spalle che ti rivoltava. Le persone muoiono davvero quando vengono dimenticate. Chiedo a tutti i presenti: ricordatela durante le vostre giornate". E ancora: "Aveva un sorriso contagioso, vivace, amava la vita. Avevamo tanti progetti insieme, risparmiava ogni centesimo per tornare a Barcellona a trovarmi", racconta un’amica. Anche l’ex datore di lavoro Fabio Aurilio, del bar Partenope di via Giorgio Regnoli (dove la ragazza aveva lavorato per tre anni), ha voluto onorarne la memoria: "Era carica, un tornado, e aveva sempre una parola di conforto per chiunque. Quando ti abbracciava ti stritolava. Questa sala gremita è la prova di quanto fosse amata".

Sul pulpito è salito anche Dustin, il fidanzato della giovane, visibilmente emozionato, che era con lei nel momento dell’incidente. "È entrata nella mia vita come un raggio di sole mentre era buio pesto e l’ha completamente illuminata. Era una ragazza con un cuore unico, riusciva a mettere sempre chiunque al primo posto. Ma come sempre i fiori più belli sono quelli che vengono colti. Ciò che siamo stati mi darà la forza di andare avanti".

La dinamica della tragedia resta una ferita difficile da accettare, soprattutto per chi le ha voluto bene: Giulia camminava vicina ai binari, forse per raggiungere la casa di un amico, con Dustin a pochi passi da lei. "L’amerò per sempre, anche se qualcuno ce l’ha con me. Rivolgo a loro il mio perdono, lo comprendo. Sono stato con lei fino all’ultimo". Tra i banchi, la presenza del compagno è rimasta discreta, distante da quella dei familiari. Al termine della funzione, non ha voluto aggiungere altro o precisare meglio il suo pensiero.

Quando il feretro è stato sollevato per uscire dalla chiesa, non è servito nessun invito: le mani si sono mosse da sole, l’applauso è partito spontaneo e ha accompagnato la giovane fino al carro funebre diretto al cimitero di Bussecchio. Breve ma intenso, il rumore ha spezzato il silenzio e insieme lo ha riempito di senso. Poi la pioggia ha cominciato a scendere fitta, ed è sembrata unirsi al pianto silenzioso di chi salutava per l’ultima volta Giulia.