Addio a Leo Cimatti, il Pd: "Figura fondamentale per la comunità"

Il Partito Democratico di Forlì rende noto che è venuto a mancare Leo Cimatti, "una figura fondamentale per la nostra comunità e, in particolare, per la Festa dell’Unità della Pescaccia. Per anni, Leo è stato l’anima e il motore di questa festa – scrivono i compagni di partito –, un riferimento per chi condivideva il suo impegno politico, sociale e umano. Cimatti è stato un lavoratore instancabile, cooperatore indefesso, che ha dedicato la sua vita al bene comune con passione e dedizione. Ma oltre alla sua straordinaria capacità di lavorare per gli altri, era un padre e marito amorevole, dimostrando sempre un equilibrio raro tra l’impegno pubblico e l’affetto per i suoi cari. La sua schiettezza, generosità, propensione a donare un sorriso e una parola bonaria a chiunque incontrasse sono ricordi che porteremo sempre. Leo non era solo un uomo di impegno, ma una persona che sapeva trasmettere calore e sincerità in ogni gesto e parola. Ci mancherà profondamente, ma il suo esempio e il suo amore per la comunità continueranno a vivere in noi".