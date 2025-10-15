Addio a Lidia Camporesi, scomparsa a 102 anni. Il figlio: "Con lei se ne va un pezzo di storia"

Lidia Camporesi di Predappio era la nonna più longeva del paese e deteneva anche un altro record, ovvero quello di essere moglie e madre di due ex sindaci. Lidia è morta lunedì sera nella sua casa a Predappio, circondata da figli, nipoti e parenti.

I suoi funerali si svolgeranno domani, con partenza alle 14.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale Pierantoni Morgagni di Forlì, dove la salma sarà esposta per le visite già da oggi. Alle ore 15 sarà celebrata la messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio.

Lo scorso 8 agosto Lidia aveva festeggiato i 102 anni, ancora lucida e in buono stato di salute, accogliendo presso la sua abitazione la visita del sindaco Roberto Canali, che le aveva portato un mazzo di fiori e gli auguri di tutta la comunità. Insieme al primo cittadino, l’avevano festeggiata i figli Giuliano e Giampiero, le nuore, i nipoti, i pronipoti e le persone da sempre a lei più vicine.

Nata l’8 agosto 1923, la nonna più longeva di Predappio era prima moglie e in seguito madre di due ex sindaci predappiesi. Il suo secondo marito, Egidio Proli, fu sindaco del Pci per tre mandati non consecutivi fra il 1950 e il 1968. Proli fu anche il sindaco della riappacificazione, che acconsentì nel 1957 il rientro della salma di Benito Mussolini nel cimitero di Predappio, d’accordo con l’allora presidente del Consiglio del Ministri italiano, il predappiese Adone Zoli. "Non ci ha fatto paura da vivo – disse – non ce la farà neppure da morto". Fu poi il sindaco del boom economico della zona, lanciando prima gli allevamenti dei polli e poi la coltivazione dei funghi nelle ex Gallerie Caproni.

Il figlio del primo marito di Lidia, Giuliano Brocchi, invece, è stato sindaco di Predappio dal 2004 al 2009, dopo una vita trascorsa come direttore di Hera di Forlì. Ora Brocchi ricorda la madre non solo per ciò che è stata per lui, ma per ciò che ha rappresentato per la storia di Predappio: "Con lei se ne va un pezzo di storia non solo della nostra famiglia, ma anche di Predappio. E’ come una banca dati che si chiude".

Quinto Cappelli