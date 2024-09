Addio a Maria Teresa Corti, ex moglie di Amadori

Si è spenta sabato scorso Maria Teresa Corti (foto), ex moglie dell’celebre oncologo Dino Amadori, all’età di anni. Aveva 84 anni. Apprezzata insegnante di matematica alle scuole elementari, Maria Teresa è stata anche una madre amorevole e premurosa. Lascia i tre figli Andrea, medico ginecologo; Giovanni, avvocato e presidente dell’associazione intitolata al padre; Marta e i nipoti. La camera ardente sarà allestita questa mattina dalle 8 presso l’ospedale Morgagni-Pierantoni, mentre i funerali si terranno alle 9.30 nella chiesa di Regina Pacis (viale John Fitzgerald Kennedy 4). La salma verrà poi predisposta per la cremazione. "Grazie per avermi dato la vita – scrive Andrea Amadori sulla sua pagina Facebook –. Dove sei ora, è tutto è bello, sereno e sincero. Guardami da lassù". Giovanni si unisce al ricordo del fratello pubblicando una foto che lo ritrae insieme a Maria Teresa in un momento felice: "Io e te mamma. Salutami il babbo".