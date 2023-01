Addio a Masoni: fu direttore della tipografia Cappelli

A 82 anni è morto presso l’hospice di Dovadola Sergio Masoni di Rocca San Casciano, ultimo direttore della tipografia Cappelli. Lascia la moglie Anna Pentoli e le figlie Marzia, che abita con la famiglia a Sasso Marconi di Bologna, e Marzia, che vive con la famiglia a Rocca. I funerali si svolgerannoa Santa Maria delle Lacrime domani, con partenza alle 14 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Forlì e messa alle 15. Dopo aver iniziato da giovane a lavorare nella tipografia Zauli di Castrocaro, Masoni si trasferì come compositore alla tipografia Cappelli nel 1957, quando l’azienda, conosciuta in tutta Italia per l’omonima casa editrice, aveva ancora oltre cento dipendenti. Proseguì la carriera interna come proto. Quando nel 1975 agli eredi Cappelli subentrò l’editore piemontese Nicola Milano, Masoni era rappresentante responsabile della commissione interna dei dipendenti. Nei primi anni ’90 del secolo scorso fu chiamato come direttore commerciale dall’azienda bolognese Fotocromo Emiliana, dove rimase per alcuni anni. Richiamato alla Cappelli di Rocca come direttore generale, Masoni rimase in azienda fino alla pensione. Commenta Paolo Pentoli, cognato e collega: "Sergio è stato un pilastro fondamentale della Cappelli, per la sua rapidità nelle decisioni e la determinazione nel portarle fino in fondo". Aggiunge Dodo Frattagli, presidente dell’associazione prosa e lirica ‘Carlo Alberto Cappelli’ e dipendente della tipografia: "Masoni è stato un direttore che girava l’Italia a cercare lavoro per l’azienda rocchigiana". E Alberto Manni, insegnante di lettere nella scuola media di Rocca e già assessore provinciale al welfare, ricorda il "bravo compagno di scuola" e "l’amico sincero, attento alla cultura, che mi aiutò nel 1983 a stampare un libro sulla storia di Bocconi".

q.c.