Addio a Mazzini, disabile: amava la vita

‘Un’anima luminosa’: così il cardinale Angelo Comastri aveva definito Luciano Mazzini, terrasolano scomparso a 56 anni nel silenzio della notte tra lunedì e martedì. In quella stessa quiete che ne aveva accompagnato l’esistenza, segnata da una profonda linea di demarcazione, sancita dall’incidente sul lavoro che il 2 dicembre 1991 lo aveva reso tetraplegico, dopo una terribile caduta da un’impalcatura. Da allora era divenuto testimone di fede e gioioso fan della vita, a dispetto della nuova, difficile, condizione.

Nato il 13 dicembre 1966 a Meldola, ottavo di nove fratelli, nel 1970 Luciano si era trasferito a Sant’Antonio in Gualdo, frazione del comune di Castrocaro nel versante salutarese. Conseguito il diploma di geometra e iscritto alla facoltà di Lingue orientali, aveva sempre condotto parallelamente studio e lavoro per aiutare la famiglia.

Fino a quella tragedia da lui trasformata in "abito di festa" per mutuare le parole dello stesso Comastri. Che aveva curato la prefazione del volume di Mazzini ‘Pensieri scritti con gli occhi del cuore’. "Le mie gambe sono fatte per camminare e quindi desidero guarire, ma non ho rimpianti – le parole affidate da Luciano alle pagine del libro –. Attraverso questo incidente ho riaperto gli occhi sulle meraviglie che mi circondano e ho ricevuto la speranza che non avevo. Non sapevo che Dio mi avesse dato il mondo. Non tornerei indietro se dovessi perdere questo tesoro che ho trovato". Memorabile, tra i tanti interventi pubblici quello ‘in casa’, nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, al fianco del professor Marco Maltoni, direttore della rete di cure palliative della Romagna. Nell’occasione ricordò le settimane immediatamente successive all’incidente. Quando apparentemente in stato vegetativo, riusciva invece a percepire le conversazioni tra i medici e la famiglia, rifiutatasi di staccare la spina nonostante la frettolosa sentenza di condanna. Da qui, dopo l’inatteso risveglio, il desiderio di gridare al mondo l’amore per la vita, da difendere strenuamente, e la certezza di essere un privilegiato per il solo fatto di esistere. "Parole che ci hanno aiutato a guardare avanti nei momenti difficili – hanno dichiarato ieri i famigliari –. Dopo l’incidente, gli anni trascorsi tra rianimazione e centro di riabilitazione, eravamo molto preoccupati per come avrebbe potuto reagire uno spirito libero come lui. E invece, appena tornato a casa, chiese di ricevere la Cresima e fu monsignor Mambelli a somministrarla. Si faceva in quattro per fratelli e amici".

Lo scorso anno Luciano, appassionato di Inter e di musica, aveva donato alla comunità un albero di ulivo, piantumato nell’area di viale del Lavoro dove si trovano le statue di Papa Giovanni Paolo II, oggi Santo, e della Madonna di Fatima, in occasione della consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. "Il nostro Luciano è già in Cielo, giunto per direttissima – ha dichiarato don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole –. Era pronto da 32 anni e ora sarà il nostro protettore ed esempio. Ho raccolto tutte le sue testimonianze, rese attraverso il battito delle palpebre, e possiedo anche uno dei tre diari tenuti prima dell’incidente. La sua è stata una conversione simile a quella di San Paolo, divenuto in un attimo da persecutore ad apostolo. In tanti abbiamo ravvisato un parallelismo tra la sua vita e quella di Benedetta Bianchi Porro, che lui spesso citava. Nel 2021, in occasione del trentennale dell’incidente, avevamo celebrato una santa Messa con il vescovo. Penso sarà proprio lui a celebrare il funerale domani alle14.30".

Commosso anche il sindaco Francesco Billi. "Luciano ha saputo comunicare con straordinaria potenza il suo messaggio di amore e speranza nella vita – la chiosa del primo cittadino –. Esprimo le mie condoglianze alla famiglia: la sua scomparsa ci addolora ma il suo esempio e il suo spirito rimarranno impressi in tutti coloro che l’hanno conosciuto".

Francesca Miccoli