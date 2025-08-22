Addio a Nino, pilastro dell’ospitalità locale

A Castrocaro Terme e Terra del Sole ha destato profonda commozione la scomparsa di Antonio ‘Nino’ Valmori, a lungo gestore di vari locali nell’ambito dei bar e della ristorazione: il bar Terme negli anni in cui piazza del Buonincontro era punteggiata da innumerevoli tavolini, sempre pieni di avventori, quindi l’Osteria dei Capitani di Terra del Sole e in ultimo, era stato pasticcere al Gran Caffè Novecento. Settant’anni, originario di Castrocaro ma da tempo residente a Forlì, Valmori si è spento dopo una breve malattia.

"Apprendo con grande dispiacere della scomparsa dell’amico Nino – scrive il sindaco Francesco Billi nel profilo Facebook privato –. Indimenticabile gestore del Bar Terme e dell’Osteria dei Capitani, insieme alla sua famiglia è stato punto di riferimento dell’ospitalità locale, sempre amichevole e cordiale con noi ragazzi". Erano gli anni in cui il primo cittadino, appena adolescente frequentava l’Osteria in seno al maniero di Terra del Sole per assistere agli spettacoli dei cantori ‘Minestrelli di Romagna’ e per suonare la fisarmonica insieme a un gruppo di amici appassionati alla tradizione musicale popolare. "Sono stati anni splendidi, caro Nino: ci ricorderemo sempre di tutti i momenti belli trascorsi insieme", le parole della fascia tricolore.

Tantissimi i messaggi di condoglianze affidati ai social al momento del diffondersi della triste notizia. Oltre cento i post di cordoglio. C’è chi ricorda Valmori come "uno dei pilastri delle attività storiche di Castrocaro", chi ne sottolinea la qualità di "artista dal cuore immenso e generoso", e ancora chi ne ricorda l’indole di "persona perbene", di "grande professionista e uomo squisito". Un’attestazione di stima sentita e unanime. ‘Nino’ lascia la moglie Donatella, che lo aveva affiancato nelle varie attività, i figli Michele e Mirko, anche loro impegnati nel settore, il fratello Piero e la sorella Rosanna, il nipote Axel.

Questa mattina alle 10 il trasferimento della salma dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni – Pierantoni al crematorio di Cesena.

Francesca Miccoli