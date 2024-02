Addio a Pier Luigi Fabbri. Premilcuore piange lo storico imprenditore, padre del vicesindaco

Nella notte fra sabato e domenica è morto all’ospedale di Forlì, dov’era ricoverato da un paio di settimane per un’influenza degenerata in polmonite, Pier Luigi Fabbri, 73 anni, imprenditore turistico di Premilcuore e titolare, insieme alla moglie Anna e al figlio Gioele, attuale vicesindaco, dell’agriturismo Ridolla.

Negli ultimi giorni di degenza, Fabbri si era ripreso, tanto che stava per essere dimesso, quando è stato colto da un arresto cardiaco. I suoi funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, con partenza alle 14 dalla camera mortuaria dell’ex ospedale del paese, verso la chiesa della Pieve di San Martino per l’estremo saluto. Poi si proseguirà per il crematorio di Cesena.

La storia del maneggio Ridolla incomincia 45 anni fa nel 1979, quando Pier Luigi e la moglie Anna, innamorati dei cavalli, decidono di avviare l’attività del maneggio con un paio di cavalli presi in prestito dal podere Villa di Sotto. Ma il successo dell’iniziativa rende necessaria la ricerca di un luogo più idoneo per l’attività. Così nel 1981 iniziano i lavori di recinzione per il nuovo maneggio e di ristrutturazione della casa di Ridolla, fino ad arrivare ad una struttura con una trentina di cavalli. Il maneggio s’ingrandisce come pure l’attività turistica, fino a diventare agriturismo, con ristorante e camere, e poi Società Cooperativa Agricola, allargatasi anche all’azienda agricola Pian dei Preti, a due km dal paese, lungo la strada della Vlbura.

Pier Luigi Fabbri, personaggio eclettico che "parlava ai cavalli", era molto conosciuto come amante della natura, dell’ambiente e delle escursioni a cavallo nel Parco nazionale e nel territorio dell’Appennino romagnolo. Era anche apprezzato imprenditore turistico sia della sua struttura privata sia di strutture pubbliche, fra cui il camping e il parco di Fontanalda.

Molti turisti romagnoli e toscani ricordano le sue escursioni a cavallo sia di un giorno, come ai ruderi del castello di Montalto, alla cascata dell’Acquacheta o sul monte Falterona e alle sorgenti dell’Arno, ma anche più lunghe, fra cui al monastero di Camaldoli o al convento della Verna. "Pier Luigi – commentano alcuni amici – non parlava molto, ma quando guidava le escursioni non finiva mai di raccontare le bellezze, i segreti e perfino gli incantevoli silenzi della natura e dell’Appennino che segretamente amava".