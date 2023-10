Addio a Piero Fusconi. Scrisse la costituzione della Padania per Bossi

Aveva 88 anni ed era stato uno dei primissimi militanti leghisti in città: Piero Fusconi, avvocato civilista, nato nel 1935, si è spento ieri dopo una lunga malattia. Grande cordoglio per gli esponenti locali del Carroccio: "Provo un profondo dolore e senso di rimpianto – scrive in una nota il deputato Jacopo Morrone, che della Lega è anche il segretario in Romagna –. Piero Fusconi era un amico fraterno, un fulgido maestro e consigliere nella vita professionale e politica".

Il suo impegno attivo, nell’agone cittadino e nelle istituzioni, ha avuto un picco nel 2009: quando fu eletto presidente della circoscrizione 1 (articolazione istituzionale ora soppressa), quella del centro storico. All’epoca, quando il centrosinistra governava saldamente quasi ovunque, la vittoria di un esponente di centrodestra faceva scalpore: anche perché Fusconi ottenne il voto decisivo di una consigliera di Destinazione Forlì, la lista civica che fece da embrione al Movimento 5 Stelle in città. A parità di voti, Fusconi vinse – da regolamento – perché più anziano. In quella tornata elettorale, candidato come capolista della Lega Nord (come si chiamava allora), fu anche eletto in consiglio comunale.

"Ricordo di lui la giovialità, l’umanità, ma anche il coraggio e la tenacia – riprende Morrone –. Era un fine politico, che era approdato alla Lega Nord seguendo i suoi ideali, con entusiasmo. Persona di talento e gran cuore". Da vero militante, Fusconi era una presenza fissa a Pontida, il luogo simbolo della Lega, verso il quale partiva immancabile un pullman da Forlì: "Lo ricordo, in quelle occasioni, instancabile e sorridente".

Erano gli anni del senatùr, Umberto Bossi. Fusconi aveva creduto nel progetto dell’indipendenza della Padania, tanto che – con la propria esperienza in questioni di diritto – era stato tra gli estensori della costituzione dello stato indipendente che Bossi avrebbe voluto fondare al nord.