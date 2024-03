Addio a Rivola, ex pilota e socio degli Incamminati

Si è spento a 76 anni Luigi Rivola. Persona affabile e molto colta, fu pilota di motori fino a diventare pilota ufficiale della Suzuki 500 e giornalista sportivo delle più importanti riviste del settore come Moto Sport, La moto, Due ruote ed altre.

Faentino di nascita e brisighellese di adozione, fu molto amico di Modigliana e dei sui abitanti. In particolare dello scomparso Bruno Baccari, anch’egli appassionato di motori e collezionista di moto Benelli. Da lui fu interessato ed incuriosito ad occuparsi della vicenda del ’Baratto’ da cui nacque l’abituale frequentazione del borgo tanto da diventare socio dell’Accademia degli Incamminati.

Lo scambio di neonati avvenne a Modigliana il 16 aprile 1773, necessario per assicurare al maschio il trono di Francia (Luigi Filippo I) e alla femmina Maria Stella Chiappini (1773-1843) una vita da nobildonna ricchissima per i matrimoni avuti e non per le origini nobili inutilmente rivendicate. Tutto si sarebbe svolto in piazza Pretorio dal nome dal palazzo trecentesco sede del Podestà oggi pinacoteca comunale. Rivola, negli anni, divenne il maggiore esperto mondiale del cosiddetto ‘scambio criminale’ e girò il mondo per avere notizie e raccogliere documenti e materiale. Tanto da farsi coinvolgere a realizzare la finora unica mostra permanente di Maria Stella proprio nella pinacoteca comunale, inaugurata il 16 settembre 2023 nell’ambito delle ‘Feste dell’800’ e a mettere a disposizione parte del suo ricco materiale esposto in due spaziose sale.

Si era così innamorato del borgo che spiegava: "Nella storia di Modigliana ci sono personaggi ed eventi che costituiscono un patrimonio unico: i conti Guidi, una delle più importanti famiglie aristocratiche dell’Italia centro-settentrionale all’inizio del secolo XIII, Don Giovanni Verità, che ha scritto un capitolo eroico salvando la vita di Giuseppe Garibaldi, Silvestro Lega, uno dei massimi esponenti del movimento dei ‘macchiaioli’ a livello mondiale, infine il ‘Baratto’, un episodio che ancora oggi è oggetto di studi, ricerche, dispute non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Francia e Inghilterra. Non valorizzare un simile patrimonio a vantaggio della comunità modiglianese sarebbe uno spreco imperdonabile". Giancarlo Aulizio