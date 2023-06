Addio a Romani Villi, l’artigiano della bici amico dei campioni

Addio a Romano Villi. Un pezzo importante di storia della bici da sempre assai importante per Forlì. Se ne è andato, all’età di 85 anni, il titolare del negozio di viale Italia nel quale le sue mani prodigiose montavano, riparavano e restauravano prodigiosamente ogni tipo di bicicletta. Un’attività che, nel corso degli anni, era diventata un laboratorio altamente specializzato ed un punto di riferimento per i tanti forlivesi amanti delle due ruote. Ciclisti professionisti o amatoriali e tanti appassionati, in diversi casi anche da fuori Forlì, trovavano nel negozio di Villi la soluzione a qualsiasi riparazione.

Gino Garoia, presidente della Scat e amico personale di Villi, sottolinea: "In quel negozio, e anche presso la sua abitazione, Romano ha custodito un patrimonio di memoria e di storia ciclistica veramente imponente. Sono convinto che una collezione del genere meriterebbe di essere costudita in un museo e non debba essere dispersa". Con tanta passione Villi, tra le altre, ha conservato le due ruote di grandi campioni come l’indimenticabile Marco Pantani e dell’ex commissario della nazionale Davide Cassani. Villi, ex dipendente della Provincia, ha insegnato per anni a ragazzi disabili ai quali ha trasmesso le fondamenta di meccanica e falegnameria e la passione per la bicicletta. È degli anni Ottanta, poi, l’apertura del negozio dove Villi si è dedicato alla costruzione artigianale delle biciclette, interamente fatte a mano.

Nel museo di Villanova dedicato a Ercole Baldini sono tante le bici sulle quali il grande campione ha compiuto le sue leggendarie imprese, rimesse a nuovo e tirate a lucido dal meccanico forlivese.

Franco Pardolesi