Addio a Salimbeni, storico amministratore

di Quinto Cappelli

All’età di 83 anni è morto Lorenzo Salimbeni di Fiumana, compianto nel Comune di Predappio e nella valle del Rabbi per il suo impegno sociale, educativo e politico, culminato come assessore nell’amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Ivo Marcelli dal 1995 al 1999 e poi nel mandato successivo 1999-2004 come assessore e vicesindaco. Lasciato l’impegno politico, che aveva iniziato da giovane nelle file della Democrazia Cristiana (seguendone tutte le trasformazioni nell’area di sinistra), negli anni successivi aveva partecipato a fondare il Comitato gemellaggi con i cugini tedeschi di Breuma nel distretto di Kassel, che ha presieduto fino alla morte, anche se negli ultimi anni non aveva potuto per problemi di salute.

I funerali si svolgerano oggi nella chiesa di Fiumana alle 14.30, con partenza alle 14 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Forlì. Salimbeni lascia la moglie e due figlie. Commenta il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "A nome dell’amministrazione comunale e mio personale, esprimo il più sincero cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Salimbeni. Cittadino esemplare, da sempre impegnato nel sociale con profondo senso civico e morale, è stato un punto di riferimento per gli abitanti del comune di Predappio e lascia un’impronta indelebile nella memoria storica del nostro paese. Ha vissuto sempre con profonda responsabilità gli incarichi pubblici e le scelte private, esprimendo i suoi ideali di democrazia in tutti gli ambiti che lo hanno visto protagonista. Ricordiamo tutti l’insegnante – Canali fu suo alunno di laboratorio all’Istituto tecnico commerciale di Forlì, ndr – e l’amministratore capace, la sua modestia e il suo modo di porsi cordiale, la sua eleganza e la disponibilità a confrontare le sue idee. Pur essendosi ritirato dalla vita pubblica da diversi anni, la sua scomparsa rappresenta una perdita per tutti noi e lascia un grande vuoto".

A nome del Comitato gemellaggi di cui fa parte, aggiunge Chiara Venturi, consigliere comunale di minoranza: "Lorenzo era una persona speciale, di quelle che non lasciano indifferenti, ha creduto e lavorato molto per la comunità predappiese, come amministratore e come presidente dell’Associazione per la promozione dei gemellaggi del nostro Comune. Sempre positivo, sorridente e gentile, è stato un uomo di una sensibilità e attenzione agli altri non comune. I suoi insegnamenti e l’attenzione per i ragazzi del gemellaggio rimarranno per sempre".

Mettendo a frutto il rapporto di stretta collaborazione con il senatore Leonardo Melandri, Salimbeni ha avuto un ruolo di rilievo nel futuro di Predappio: l’apertura della Casa Natale Mussolini, avvenuta nel 1999, quale sede culturale da gestire insieme a Serinar e Università; il riutilizzo delle ex gallerie Caproni per l’avvio del progetto Ciclope, attraverso l’amicizia con l’ingegner Franco Persiani; l’insediamento del Tecnopolo a Rocca delle Caminate.

Salimbeni viene ricordato anche dall’Associazione consiliare ’GenerAzione in Comune’.