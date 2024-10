Addio a Santarelli, volontario di ’Pesche in festa’

Il suo cuore buono, la sua disponibilità, la sua delicatezza e la sua discrezione non saranno dimenticati facilmente dagli abitanti di San Martino in Villafranca, il quartiere dove viveva. La scomparsa di Massimo Santarelli (foto), avvenuta a 62 anni dopo una breve e fatale malattia, ha sconvolto la comunità, ma anche gli amici di Forlimpopoli, dov’era nato. Elettricista per una vita, Massimo era andato in pensione meno di un anno fa, lo scorso dicembre, e da allora, era entrato a far parte più attivamente della Pro loco, offrendosi di dare una mano là dove ci fosse bisogno. In particolare, il suo servizio riguardava eventuali problematiche elettriche, ma non solo; la disponibilità era infatti totale, pur se sempre un po’ dietro le quinte, come imponeva il suo carattere, mai troppo appariscente. Il suo contributo è stato molto prezioso anche nell’ultima edizione dell’evento tradizionale ‘Pesche in festa’, nonostante in quel periodo la malattia lo stesse già duramente fiaccando. Lascia la moglie Nadia e i figli Marco, Christopher e Jonathan. L’ultimo saluto avrà luogo sabato mattina, con partenza alle 9.30 dalla camera mortuaria, e cerimonia alle 10 nella chiesa di San Martino in Villafranca.