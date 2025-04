Addio a Vittorio Scaioli: fu per trent’anni segretario della Legacoop Forlì-Cesena

Il mondo cooperativo romagnolo è in lutto per la scomparsa di Vittorio Scaioli, 78 anni, segretario per oltre 30 anni di Legacoop Forlì-Cesena. Scaioli, che era in pensione, lascia la moglie Rossella e la figlia Valentina. Laureato in Economia e commercio all’Università di Bologna, commercialista, è stato un esperto degli aspetti legali, amministrativi e fiscali del mondo cooperativo, affrontati sempre con competenza ed abilità.

"Un professionista affermato e rimpianto – spiega una nota dell’associazione –, che per decenni ha accompagnato il consolidamento e la crescita delle imprese del territorio e del sistema cooperativo. Ricordiamo Vittorio per la dedizione continua e la visione con cui ha seguito le imprese, incentivando la diffusione dei valori cooperativi, a partire dalla democrazia partecipativa e dal ricambio generazionale. Nei suoi tanti anni di lavoro – prosegue Legacoop –, Vittorio Scaioli ha rappresentato per diversi cooperatori una guida e un punto di riferimento, coraggioso e determinato. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza, nella certezza che il suo operato abbia fortemente contribuito a rendere la cooperazione romagnola una eccellenza imprenditoriale italiana ed internazionale. Ci stringiamo al dolore della famiglia. Ciao Vittorio, grazie".

Domani il feretro partirà dalla camera mortuaria dell’ospedale alle 10.45 in direzione del cimitero di Pieve Acquedotto dove avverrà la sepoltura.

Gianni Bonali