Addio ad Adriano ‘Guidò’ Grassi volontario sempre in prima linea

Un altro caposaldo del volontariato forlimpopolese è venuto a mancare. Nella giornata di martedì si è spento all’età di 84 anni Adriano Grassi, da tutti però conosciuto come Guidò. Così lo ricordano gli amici della Protezione civile. "Salutiamo uno dei ‘padri fondatori’ di questa associazione, colui che, insieme agli altri, spinti dalla voglia di aiutare la comunità, volle fortissimamente creare questa realtà. Soprattutto salutiamo un pezzo di storia di Forlimpopoli: un gigante burbero, che nascondeva un cuore generoso e altruista, come i tantissimi che gli volevano bene sapevano. Sarai ricordato per sempre come uno dei personaggi più caratteristici della nostra comunità, simbolo di quella forlimpopolesità, che rende questo angolo della Romagna unico e speciale". Grassi, inoltre, faceva parte sin dall’inizio anche del Gruppo Alpini.

La sindaca Milena Garavini ha voluto dedicare un pensiero commosso all’amico scomparso. "Eri così, spontaneo in ogni situazione e di poche parole, quelle che servivano. Espressioni che parlavano da sole, pochi gesti ma molto lavoro nelle tue mani, mani ruvide e cuore generoso. Passioni vissute intensamente come quelle che hanno attraversato la tua generazione, la politica, le Feste dell’Unità, l’associazionismo, la famiglia, gli amici stretti, anche dispiaceri e lutti. Hai attraversato e scritto una parte della storia della nostra comunità. Il tuo nome vero, quello di un imperatore romano, pochi lo sapevano".

‘Guidò’ (nelle foto) lascia la sorella e i nipoti. I funerali si terranno oggi alle 14.30, con partenza dalla camera mortuaria e con sosta in piazza Garibaldi.

Matteo Bondi