Addio ad Antonio Paolucci. Ex ministro, diede impulso al recupero del San Domenico. E fu sempre legato alle mostre

Forlì piange la scomparsa di Antonio Paolucci, il noto studioso e curatore delle grandi mostre, deceduto nella notte di ieri a Firenze. Nato a Rimini nel 1939, Paolucci rimarrà nella storia della città per la sua collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi e i Musei San Domenico per le grandi mostre, guidando come presidente il comitato scientifico fino allo scorso anno, assumendo più volte anche l’incarico di curatore. E fu "un protagonista di primo piano dell’ideazione e dello sviluppo del progetto delle grandi mostre della Fondazione di Forlì presso il Museo San Domenico, uno dei primi a credervi fermamente, quando Forlì era ancora del tutto sconosciuta ai grandi circuiti dell’arte". Così lo ricorda una nota della Fondazione.

Era laureato in Storia dell’arte e rivelò ben presto doti di grande cultore e finissimo relatore: quando si trattava di scoprire aspetti nuovi nell’arte del passato o far conoscere opere e valori di alta qualità artistica, Paolucci c’era sempre. Dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, diventò Soprintendente nel 1980, impegnandosi in varie città, tutte prestigiose nel panorama artistico: Venezia, Verona, Mantova e Firenze, per poi diventare direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana. Durante il governo di Lamberto Dini, dal 1995 al 1996, ricoprì la carica di Ministro per i beni culturali e ambientali. Nel 1997, dopo il terremoto che colpì l’Umbria, fu Commissario straordinario per il restauro della Basilica di San Francesco ad Assisi. Altra data di notevole rilievo fu nel 2007 quando il Papa Benedetto XVI lo nominò direttore dei Musei Vaticani, incarico mantenuto fino al 2016.

Da questo lungo curriculum si può ben capire quale straordinaria competenza, autorevolezza nelle relazioni con le istituzioni museali di tutto il mondo, per non parlare della sua inesauribile passione, oltre che "l’affabile vicinanza", abbia offerto alla città di Forlì. Paolucci non esitò mai a mettersi in gioco in prima persona, fin da ministro: proprio in quegli anni prese avvio il recupero dell’antico convento di piazza Guido da Montefeltro, oggi il museo. E non è stato certamente un impegno facile creare, per 17 anni, mostre sempre nuove, di profonda cultura e tali da attirare l’interesse di migliaia di visitatori. Uno dei contributi più personali che la città gli deve fu nel 2011, quando il San Domenico ospitò una mostra su Melozzo: per la prima volta, i Musei Vaticani (da lui diretti) concessero di far uscire ’Sisto IV nomina Bartolomeo Platina prefetto della biblioteca’. Si trattava di un affresco del maestro forlivese, staccato e conservato su tela, incorniciato. Ovviamente delicatissimo. Eppure Paolucci non esitò a consentire che il museo di una piccola città, la nostra, potessero esorre un tale capolavoro.

"La morte di Antonio Paolucci è anzitutto la morte di un amico – ha sottolineato Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione e curatore delle grandi mostre –, prima e accanto alla morte di uno dei principali protagonisti della cultura italiana del dopoguerra. Ma tutta la sua vita è stata impostata, attraverso la conoscenza dell’arte, la contemplazione e l’affermazione della bellezza formale a quella relazione tra storia e trascendenza. Tra responsabilità e ispirazione. Senza sconti per nessuna delle due dimensioni, negli anni dei molti incarichi pubblici e in quelli del ritiro da tutto, nel tempo precario della malattia". Commossa la conclusione: "La ricerca disperata della bellezza di Dio nell’umano, nella perfezione della sua immagine, si fa scavata fino all’essenziale e si arresta nell’incompiutezza. Quel che manca trova altrove il suo compimento e il suo autore. Questa è la nostra speranza ed è la nostra resa. Caro Antonio, io ti ricordo così".

"Antonio Paolucci – ha dichiarato Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì – ha condiviso con la nostra città il suo enorme patrimonio di conoscenze di storia dell’arte e di critica, di relazioni e di narrazioni, il tutto sempre sostenuto da uno stile inconfondibile intriso di eleganza e autorevolezza". Indimenticabili, scrive, "i suoi splendidi interventi di presentazione dei percorsi espositivi, sempre emozionanti e coinvolgenti".