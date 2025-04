Addio ai vigili dell’Unione: "Ogni Comune gestirà i propri. Ma nel crinale non ci sono"

Da ieri – il 1° aprile, ma non era un pesce – è stata sciolta la polizia locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese: l’ente esiste ancora, il corpo delle forze dell’ordine non più. La prima conseguenza è che da ieri ognuno dei 30 agenti e funzionari della polizia municipale è rientrato al lavoro presso il rispettivo comune. Come oltre dieci anni fa, prima della fondazione dell’ente che, a suo tempo, era l’unione più grande d’Italia.

Francesco Tassinari, sindaco di Dovadola e presidente dell’Unione a 14 Comuni, la fine dell’esperienza decennale della polizia locale è un segnale che fa scricchiolare l’Unione stessa? In altre parole, è una sconfitta?

"No, è un normale riordino, dovuto soprattutto all’uscita del Comune di Forlì, il 1° gennaio 2022".

Si può dire che l’Unione continua a funzionare, ma zoppa?

"Per ora è solo la fine di uno fra i tanti servizi che i Comuni avevano deciso di svolgere in forma associata".

Quali sono i rimanenti?

"Gestione del personale, Controllo di gestione, Servizi informatici, Centrale unica di committenza, Protezione civile, Sportello unico per le imprese, Sismica, Servizi sociali, Vincolo idrogeologico, Forestazione e Demanio regionale. Stiamo provando a farle funzionare al meglio possibile".

Quanti restano i dipendenti dell’Unione, con sede a Predappio, per far funzionare questa macchina amministrativa?

"In totale 26 dipendenti, oltre al direttore".

Anche se non è ancora chiara la riorganizzazione dei singoli comuni, proviamo ad abbinare la polizia municipale per paesi?

"Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole aveva già internalizzato la funzione dei vigili e ha già una convenzione con Forlì".

Gli altri comuni della pianura o di fondovalle?

"Forlimpopoli e Bertinoro dovrebbero scegliere una gestione condivisa, come Meldola con Predappio".

Civitella, Galeata e Santa Sofia, nel Bidente?

"Decideranno loro come procedere".

Ci sono comuni senza neppure un vigile?

"Sì, sono Premilcuore, Portico e San Benedetto e Tredozio, le più piccole realtà di crinale".

Che cosa faranno?

"Ora tocca a loro decidere, ma la logica potrebbe suggerire che Premilcuore si unisca a Predappio o agli altri comuni della media e alta valle del Bidente, e Tredozio con Modigliana, a cui rimangono due vigili".

Portico e San Benedetto nella vallata del Montone?

"Stiamo lavorando per fare una convenzione fra Dovadola, il mio Comune, e Rocca: ognuno ha un vigile. Vorremmo inserire anche Portico".

Al netto dei vigili, il resto dell’Unione resta insieme o sarà spacchettato? Si parlava di almeno due enti diversi, da dividere in base alla collocazione geografica...

"Per ora nessuno spacchettamento e non ci sarebbe alcuna intenzione di scioglierla".