Addio al 91enne Sbaraglia: fondò ’Romagnole Strade’

Si è spento all’età di 91 anni il fondatore, insieme all’amico Rino Minghini, dell’azienda Romagnole Strade: Alceo Sbaraglia.

Sbaraglia in gioventù aveva intrapreso la professione di fornaio, ebbe poi l’intuizione, risultata vincente, di mettere su nel 1961 un’azienda che si occupasse di manto stradale, fognature e tutto quanto concernesse la sistemazione delle strade nel boom economico di quegli anni. Intuizione che perdura ancor oggi con al timone della florida azienda il figlio Gianluca Sbaraglia.

Imprenditore illuminato, ha saputo far crescere economicamente l’azienda senza tralasciare il rapporto umano con i dipendenti. Nel tempo ha partecipato e promosso progetti di beneficenza sia a livello personale che come Romagnola Strade.

"Io non ho avuto la possibilità di conoscerlo a fondo – ricorda la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni –, ma lo ricordo come un uomo simpatico e alla mano, da tutti descritto come tenace e battagliero, negli anni del suo impegno lavorativo. L’affetto con cui lo stanno ricordando i suoi ex dipendenti lo dimostra. Un abbraccio e le più sentite condoglianze ai figli, alla famiglia e a tutta l’azienda, che è un grande valore aggiunto del nostro territorio, per cui – conclude il primo cittadino – va detto ancora una volta grazie a Rino e Alceo".

Sbaraglia lascia anche due figlie, Silvia e Alessandra. I funerali dell’imprenditore si terranno oggi alle 15 al cimitero vecchio di Coriano. In mattinata sarà aperta dalle 7 la camera ardente.

Matteo Bondi