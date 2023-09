Addio al conte Guarini Matteucci gran cultore di tradizioni e vino

All’età di 85 anni è morto alle 13 di domenica scorsa nell’ospedale di Forlì, dove era ricoverato da qualche settimana, il conte Guido Guarini Matteucci, una vita dedicata all’agricoltura, alle tradizioni e al vino. I suoi funerali si svolgeranno domattina alle 10 nella chiesa di San Tomé, in via Castelfalcino 27. Al termine della messa funebre, la salma sarà tumulata nel cimitero di Forlì.

Lascia la moglie Paola, i figli Giovanni e Monica e tre nipoti.

Guido Guarini Matteucci ha gestito per tutta la vita l’azienda agricola e vitivinicola ereditata dal padre e dal nonno a San Tomé. E’ stato direttore della Cantina di Forlì Predappio e socio del Consorzio Vini di Romagna, nonché fra i primi in Romagna a produrre vino Doc in bottiglia. Ha condotto, insieme ai figli, la società e azienda vitivinicola, con terreni a San Tomé e sulle colline di Castrocaro, convertita nel 2013 al metodo biologico e alla coltivazione anche delle noci. Per lunghi anni è stato fondatore e presidente dell’Associazione Macchine agricole di ieri (Madi), "per portare avanti le tradizioni del mondo agricolo". Con l’associazione aveva realizzato tante manifestazioni e iniziative rurali "per far conoscere il mondo dei campi e la sua bellezza".

Racconta la figlia Monica: "La cosa più bella di nostro padre è sempre stato l’entusiasmo che ha messo in tutto quello che ha fatto, sia in campo agricolo sia nella cultura, come amico dell’arte, dei concerti, dei libri a casa sua o nel Circolo della Scranna. Lo scorso inverno volle venire con me in montagna per sciare con i nipoti".

Conclude la figlia Monica: "Papà coltivava le tradizioni, ma è sempre stato aperto al mondo dell’innovazione, curioso delle novità agricole e vitivinicole, ma anche della scienza e della cultura".

Quinto Cappelli