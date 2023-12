Addio al Decano degli Arbitri Forlivesi: Giovanni Zoppelli a 98 Anni

Addio al decano degli arbitri forlivesi. Se n’è andato a 98 anni Giovanni Zoppelli (foto), una leggenda della sezione ‘Marcello Greggi’ dell’Associazione italiana arbitri di Forlì. Divenne arbitro nel 1947 e con la celeberrima ‘giacchetta nera’ Zoppelli, dopo una lunga gavetta, arrivò a livello nazionale nel 1957 per esser poi inquadrato come guardalinee dal 1959 al 1971.

La sua avventura in serie A in giro per lo stivale, durante la quale conobbe l’avvocato Gianni Agnelli, fu condivisa con l’altro guardalinee forlivese Luciano Gramellini completando la terna con l’arbitro milanese Raul Righi, protagonista d’un calcio lontano anni luce da quello, ormai telecomandato, dei nostri giorni.

Dopo aver abbandonato le scene Zoppelli, dal 1974, è stato presidente della sezione arbitrale cittadina mantenendo la carica fino al 1982; poi continuò a collaborare con la sezione forlivese ricoprendo il ruolo di rappresentante Aia presso il giudice sportivo di Forlì, fino al 1998.

Signore d’altri tempi, dal fare di gran classe, sempre positivo e sorridente, l’ex guardalinee dimostrò un grande attaccamento all’associazione alla quale è stato iscritto addirittura per 74 anni, continuando a frequentarla assiduamente e non mancando di dare il proprio contributo fino a pochi mesi fa. "Lo ricordiamo con grande affetto – ci confessa Leo Donato, presidente della sezione arbitrale forlivese –. Nel suo ricordo ed insegnamento ci sforzeremo di svolgere sempre al meglio i compiti che ci sono affidati".

Franco Pardolesi