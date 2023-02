Addio al partigiano Pasquino Malpezzi Combattè con Lama

È passato poco più di un anno da quando festeggiammo il centesimo compleanno di Pasquino Malpezzi. Oggi lo salutiamo per l’ultima volta, ricordando le sue gesta e il suo ruolo nella resistenza.

Pasquino Malpezzi è stato testimone degli anni bui del fascismo, e attore della sconfitta della dittatura. Fu partigiano, prima con Pino Maroni, martire vittima dei nazifascisti, poi prese la strada dei monti, con l’ottava brigata Garibaldi. Fu commissario politico del suo reparto e ferito in battaglia. Nel dopo guerra fu attivo, lungamente , nel sindacato, Nell’ultimo bellissimo incontro, insieme ai compagni della Cgil, con i suoi ricordi di centenario lucidissimo, ci raccontò di Ilario Tabarri, il comandante dell’ottava, di Olghina Guerra e di un giovane Luciano Lama. Fu una mattinata indimenticabile che ci permise di annotare nuovi aneddoti dalla voce diretta di un illustre protagonista di quella straordinaria storia che fu la Resistenza in Romagna, e che ora racconteremo al posto suo.

Miro Gori, presidente Anpi Forlì-Cesena

Vico Zanetti, presidente Anpi Forlì

***

È con profondo cordoglio che apprendiamo della scomparsa del partigiano dell’Ottava Brigata Garibaldi Romagna, Pasquino Malpezzi. Ricordiamo Malpezzi con la forza dei suoi racconti che ci hanno permesso di ricostruire, anche di recente, aspetti inediti della vita partigiana di Luciano Lama. Apprendista tornitore si trova a poco più di 18 anni a far parte della Resistenza, assumendosi la responsabilità assieme a tanti altri giovani di combattere per la Liberazione impiegando per tutti noi gli anni più spensierati della vita di un ragazzo. A lui che è sempre stato iscritto alla Cgil, fino a ricevere la tessera nel giorno del suo centesimo compleanno, va il ringraziamento più sentito di tutta la nostra organizzazione.

Cgil Forlì,

Spi Cgil Forlì

e associazione

Luciano Lama