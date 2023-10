Addio al politico Eros Malpezzi

E’ morto a 70 anni Eros Malpezzi. Personaggio noto a Galeata e nella Val Bidente si era laureato in giurisprudenza, ma alla professione aveva preferito l’impegno politico nella sinistra galeatese e poi nella vita amministrativa. Era entrato in consiglio comunale nel 1990, poi era stato promosso assessore nelle giunte di centrosinistra guidate da Pierluigi Mainetti e vicesindaco in quella di Rodolfo Valentini. Anche a seguito della vittoria della Lista civica guidata da Elisa Deo era stato eletto e confermato vicesindaco prima della rottura che portò alla fine anticipata della legislatura. Malpezzi fu rieletto consigliere di minoranza nel 2018 sempre nelle file del centrosinistra. Amministratore anche negli organismi sovracomunali, attento e presente era sempre a disposizione dei cittadini e per questo apprezzato anche se non amava la luce dei riflettori. Lo piangono in tanti: l’amato fratello Boris, la compagna Anna, familiari, amici, rappresentanti delle associazioni, i tifosi della Fiorentina e il sindaco Francesca Pondini che lo ricorda come "amministratore che si è speso sempre con speciale impegno e professionalità". I funerali sono oggi con partenza dalle 16 dalla camera ardente dell’Ospedale Nefetti di Santa Sofia alla volta del cimitero di Galeata.

Oscar Bandini