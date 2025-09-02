Addio alla 34enne Camilla Prati: "Abbiamo sperato nel miracolo"

La morte a soli 34 anni di Camilla Prati ha scosso fortemente le comunità di Cusercoli e Civitella. Un sentimento condiviso e diffuso dal primo cittadino Claudio Milandri che ha voluto ricordare Camilla nella sua pagina social. "Non ci sono parole per descrivere il dolore che oggi avvolge la nostra comunità per la perdita di Camilla Prati, una giovane vita spezzata troppo presto, a soli 34 anni, da un male improvviso e incurabile. Camilla – le parole del sindaco – non era solo una bravissima ingegnere, ma una ragazza solare, generosa e profondamente legata al nostro paese. Sempre sorridente, sempre disponibile, capace di lasciare un segno in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla. In questi mesi, tutti noi abbiamo sperato insieme ai genitori Daniele e Mirna che potesse arrivare quel miracolo che purtroppo non è arrivato. Oggi tutta la comunità di Civitella e Cusercoli si stringe con affetto e rispetto al dolore della sua famiglia, condividendo un silenzio che, in momenti come questo, vale più di mille parole".

A Camilla era stato diagnosticato nell’ottobre scorso un tumore in stato avanzato e, nonostante le cure affrontate e la sua tenacia, non c’è stato nulla da fare. La madre Mirna Poggi, infermiera in pensione, le è stata accanto quotidianamente così come il babbo Daniele, artigiano e da sempre impegnato nel sociale. Il funerale avrà luogo oggi con partenza alle 14,30 dalla camera ardente del Pierantoni, alla volta della chiesa di Cusercoli, dove alle 15 è prevista la funzione religiosa. All’uscita, prima della partenza del corteo funebre per il crematorio di Cesena un gruppo di musicisti di Cusercoli guidati dal maestro Massimo Bertaccini eseguiranno ‘Bella ciao’, un brano caro a Camilla a suo nonno Lauro Poggi, già partigiano combattente nell’8ª Brigata Garibaldi e ai famigliari.

Oscar Bandini